Vaticano: Papa, il male della Chiesa è il clericalismo

- Papa Francesco rispondendo a Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', in collegamento da Santa Marta, il quale chiedeva quale futuro vede per la Chiesa, ha sottolineato: "Oggi il male della Chiesa più grande è la mondanità spirituale. E' una chiesa mondana, questa mondanità spirituale fa crescere il clericalismo, una cosa brutta, una perversione della Chiesa, che porta a posizioni ideologicamente rigide. Così l'ideologia prende il posto del Vangelo, mente - ha sottolineato ha osservato Francesco - la Chiesa va avanti con la parola di Dio, senza la carne di Dio non c'è redenzione possibile. Il Verbo si è fatto carne e in questo c'è il futuro della chiesa". (Civ)