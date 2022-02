© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho bisogno degli amici per questo vivo a Santa Marta". Lo ha detto Papa Francesco a Fabio Fazio: "Abito a Santa Marta questo hotel dove posso incontrare tante persone, parlare con tutti. Gli altri Papi erano santi - ha detto Bergoglio- io non sono tanto santo e mi piace vivere con altre persone, è più facile per me". (Rin)