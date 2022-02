Business news: Banca centrale Cile, attività economica +10,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, l'attività economica del Cile è cresciuta del 10,2 per cento. Lo riferisce la Banca centrale (Bcl) diffondendo i dati dell'Indice mensile dell'attività economica (Imacec) della Banca centrale (Bcl) relativo al mese di dicembre. La variazione interannuale dell'Imacec, sottolinea la Bcl in una nota, costituisce una approssimazione al dato definitivo del prodotto interno lordo (Pil) che verrà invece reso noto a marzo. Uno dei principali fattori della crescita, afferma l'autorità monetaria, è stata tuttavia l'imponente immissione di liquidità - stimata in circa 50 miliardi di dollari - proveniente dai prelievi anticipati dei fondi pensione privati. (Abu)