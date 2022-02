Business news: Fmi, crescita America Latina e Caraibi sta perdendo vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie di America Latina e Caraibi stanno perdendo vigore dopo una forte ripresa lo scorso anno. E’ l’allarme lanciato nel blog del Fondo monetario internazionale (Fmi), in cui i governi della regione vengono chiamati a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, aumentare la crescita potenziale e farlo in un modo che promuova la coesione sociale e affronti le disuguaglianze. Dopo un drammatico crollo economico nel 2020, si legge, la crescita nella regione è rimbalzata a circa il 6,8 per cento, trainata dalla robusta crescita dei partner commerciali, dall'aumento dei prezzi delle materie prime e da condizioni favorevoli di finanziamento esterno. Sul fronte interno, i progressi nelle vaccinazioni, il continuo sostegno fiscale in alcuni paesi (ad esempio Cile e Colombia) e i risparmi accumulati dal 2020 hanno sostenuto la crescita. (Abu)