Business news: presidente Ecuador a Pechino, focus su trattato libero scambio e debito

- Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, è partito alla volta di Madrid, da cui si imbarcherà per il suo viaggio in Cina. Nel corso della visita a Pechino, ha detto Lasso parlando alla stampa poco prima della partenza, si discuterà “l’interesse reciproco a iniziare i negoziati per un trattato di libero scambio” e “i termini del debito che l’Ecuador ha con le banche cinesi”. Lasso, come confermato dal ministero degli Esteri cinese, parteciperà all’apertura dei Giochi olimpici invernali di Pechino e sarà in visita in Cina dal 3 al 6 febbraio. Insieme all’omologo argentino Alberto Fernández, Lasso sarà uno dei pochi capi di Stato occidentali a prendere parte alla cerimonia, boicottata da diversi governi sulla base delle accuse di violazioni dei diritti umani rivolte a Pechino. (Brb)