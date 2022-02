Business news: Argentina, titoli in calo dopo spaccatura nella maggioranza su accordo Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Titoli di Stato in calo, spread in ascesa e dollaro di nuovo alle stelle oggi in Argentina. Queste le conseguenze sui mercati a un giorno dalla spaccatura interna alla maggioranza di governo sui termini dell'accordo raggiunto con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del credito di 45 miliardi di dollari, concesso nel 2018. I bond argentini, che ieri avevano segnato una forte ripresa, a metà della seduta odierna perdevano in media un 3 per cento mentre lo spread misurato in relazione ai titoli del Tesoro Usa tornava a crescere dopo cinque sedute in discesa. In ascesa di nuovo anche il dollaro rispetto al peso, una situazione che ha obbligato la Banca centrale a intervenire nel mercato e liberarsi di 50 milioni in biglietti verdi. Il listino dell'indice Merval della borsa di Buenos Aires era invece alle prese martedì con un'elevata volatilità pur mantenendo un segno positivo nel difficile contesto politico. (Abu)