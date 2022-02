Business news: impresa di vernici statunitense Ppg avvia nuovo ciclo investimenti in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Ppg, una delle maggiori produttrici di vernici e rivestimenti al mondo, sta avviando un nuovo ciclo di investimenti in Brasile per espandere la produzione locale e portare nuove tecnologie nel Paese. Lo riferisce il presidente della multinazionale per il sud America, Marcio Grossmann, al quotidiano "Valor Economico". Secondo il dirigente per il 2022 sono previsti investimenti per 9,5 milioni di dollari e l'azienda ha intenzione è di mantenere questo ritmo anche nei prossimi due o tre anni, consolidando così il più grande ciclo di investimenti in Brasile dal 2014, quando la compagnia dispose l'ampliamento del complesso industriale di Sumaré (nello stato di San Paolo). Il nuovo ciclo di investimento prevede interventi per aumentare la produzione in diversi stabilimenti del Paese. A Gravataí (stato del Rio Grande do Sul), dove produce pitture architettoniche Renner, la multinazionale investirà 2 milioni di dollari. A Sumaré (San Paolo) sono previsti 2,7 milioni di dollari di investimenti espandere del 40 per cento la capacità dello stabilimento di vernici in polvere che fa parte del complesso. (Brb)