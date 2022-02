Business news: Messico, toccato record assoluto di rimesse dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha incassato nel 2021 rimesse per un valore pari alla cifra record annuale di 51,594 miliardi di dollari. Lo riferisce la Banca centrale (Banxcico) dando conto in un incremento del 27,1 per cento rispetto al 2020, anno che aveva segnato il precedente massimo storico di 40,6 miliardi di dollari. Destinatarie dei depositi provenienti dall'estero, si legge in una nota della Banxico, sono state 1,8 milioni di famiglie in Messico. Il 98 per cento delle 12,5 milioni di trasferimenti contabilizzati è stato effettuato attraverso i canali elettronici delle banche. In media ogni trasferimento è stato di 381 dollari. Il totale dei depositi provenienti dai cittadini messicani residenti all'estero ha raddoppiato in questo modo le entrate provenienti dalle esportazioni di petrolio che nel 2021 sono state di 24,3 miliardi di dollari. (Mec)