Business news: Brasile, immatricolazioni veicoli a gennaio -38,9 su mese e +26,1 su anno

- Il numero delle immatricolazioni di veicoli nuovi a gennaio 2022 ha raggiunto le 126.486 unità, in un calo del 38,9 per cento su mese e del 23,13 su anno. Lo riferisce la Federazione nazionale distribuzione veicoli automobilistici (Fenabrave), evidenziando che si tratta del peggiore risultato per mese di gennaio degli ultimi 17 anni (2005). I dati della Fenabrave riguardano automobili, veicoli commerciali leggeri, camion, autobus, motocicli, e mezzi di soccorso stradale. Secondo Fenabrave il risultato è un riflesso della mancanza di componenti nell'industria, principalmente semiconduttori, che sono per lo più importati dall'Asia. Un problema che va avanti da mesi. Il ritmo delle immatricolazioni è dettato dalla capacità di consegna delle case automobilistiche, che ancora soffrono la carenza delle forniture. A livello congiunturale, per il presidente di Fenabrave, José Maurício Andreta Jr., giovano a sfavore delle vendite di auto il rialzo dei tassi di interesse, che ha limitato l'approvazione del credito al finanziamento, e il calo dei redditi da consumo, dovuto all'aumento dell'inflazione. Anche le forti piogge in diversi stati del Paese e l'aumento del contagio del coronavirus a causa della variante Omicron ostacolano anche il settore. (Brb)