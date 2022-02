Business news: bilancia commerciale Brasile, deficit da 176 milioni di dollari a gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un deficit di 176 milioni di dollari a gennaio 2022. Lo riferisce il dipartimento per il commercio estero del ministero dell'Economia, sottolineando che si tratta del terzo anno consecutivo in cui nel primo mese dell'anno le importazioni superano le esportazioni. Il risultato è comunque migliore di quello dello scorso anno. A gennaio 2021 il saldo era stato negativo per 220 milioni. Il 2018 è stato l'ultimo anno in cui a gennaio si è registrato un surplus, per 1,6 miliardi di dollari. Il mese scorso le esportazioni hanno raggiunto un volume di 19,6 miliardi di dollari, per una crescita del 25,3 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, e segnando un record sulle serie storiche iniziare nel 1989. Le importazioni hanno raggiunto un volume di 19,8 miliardi di dollari, in aumento del 24,6,1 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. (Brb)