Business news: produzione industriale Brasile chiude 2021 a +3,9 su anno

- La produzione industriale in Brasile ha chiuso il 2021 registrando un'espansione del 3,9 per cento rispetto al 2020. Il risultato positivo tuttavia non è sufficiente a riportare l'industria ai livelli produttivi precedenti alla pandemia di nuovo coronavirus. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge), sottolineando che il settore si ferma lo 0,9 per cento al di sotto del livello di febbraio 2020 e il 17,7 per cento al di sotto del record storico registrato nel 2011. Il risultato del 2021 è tuttavia il primo positivo dopo due anni di contrazione: -1,1 per cento nel 2019 e -4,5 per cento nel 2020. (segue) (Brb)