Kosovo: Covid, attesa oggi decisione governo per allentamento di alcune misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La task force anti-Covid del Kosovo si è riunita ieri per fare un punto della situazione epidemiologica nel Paese e ha proposto al governo di Pristina di approvare l'allentamento delle misure contro il contagio. Secondo quanto riportano i media kosovari, tra le misure che potrebbero essere revocate anche l'obbligo di vaccinazione con due o tre dosi insieme all'esporre un test Pcr negativo per gli stranieri che entrano nel Paese. Dal 5 febbraio tutte le persone che entrano in Kosovo dovranno presentare o la certificazione di vaccinazione con due dosi o di una dose più un test molecolare negativo. A seguito dell'ondata di infezioni da Covid-19 causata dalla nuova variante Omicron, a gennaio il governo ha approvato misure più rigorose che obbligano ogni persona che entra in Kosovo a mostrare un certificato vaccinale con tre dosi. Il ministro della Salute Rifat Latifi ha spiegato che la proposta dovrebbe essere approvata dal governo oggi ed entrerà in vigore a partire da sabato 5 febbraio. Latifi ha affermato che il Comitato ha anche proposto lo spostamento del coprifuoco dalle 24 fino alle 5 del mattino e bar e ristoranti potranno lavorare fino alle 23. (Alt)