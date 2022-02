Serbia-Kosovo: ambasciatore Adam, modello Belgio può essere utile in dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello costituzionale del Belgio non può essere copiato in altri Paesi, ma alcuni elementi potrebbero essere interessanti nel dialogo fra Serbia e Kosovo. Lo ha affermato l'ambasciatore belga a Belgrado, Koen Adam, ripreso dall'emittente "N1". Il diplomatico ha affermato che c'è stato uno sviluppo positivo a livello di modalità elettorali in Serbia, ma ha espresso rammarico per il diffuso ricorso all'odio nella retorica politica nazionale. Adam ha invitato tutti gli attori a non attaccare i loro oppositori a livello personale ma sulle politiche che propongono. L'ambasciatore ha poi rilevato come il modello della comunità di lingua tedesca nel Belgio orientale potrebbe fungere da modello di partenza come soluzione per l'Unione dei comuni serbi in Kosovo. Adam ha affermato che il Belgio ha un sistema costituzionale molto specifico, di cui alcune parti o procedure “potrebbe servire da ispirazione per problemi in altre parti del mondo”. (segue) (Seb)