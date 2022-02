Business news: Americhe, da Banca Mondiale prestito di 700 milioni di dollari all'Ecuador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Mondiale (Bm) ha concesso un prestito dal 700 milioni di dollari all'Ecuador, da destinare alla lotta contro la pandemia da Covid-19, incentivare lo sviluppo economico, la creazione di lavoro e la resilienza climatica. Il fondo, di tipo variabile, è rimborsabile in 16 anni e mezzo fatti salvi i primi cinque anni di "grazia". Si tratta, sottolinea il quotidiano "El telegrafo", del primo dei tre assegni che serviranno al governo del presidente Guillermo Lasso per portare avanti riforme strutturali in grado di raggiungere la sostenibilità fiscale, promuovere la creazione di lavoro e proteggere i segmenti più vulnerabili della popolazione. In questa manovra rientra anche il tentativo di portare avanti uno sviluppo basso in emissioni di carbonio e raggiungere la neutralità delle emissioni nel 2050. (Brb)