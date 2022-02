© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- VARIE- "Focus Energia - Aumento dei prezzi: Cause, Impatti, Prospettive" workshop promosso da Unindustria dove saranno illustrati scenari e prospettive dell'aumento dei prezzi e le richieste avanzate da Confindustria per interventi urgenti di politica industriale. L'impatto dei maggiori costi energetici a cui stiamo assistendo si sta infatti abbattendo in modo significativo sulle imprese industriali e per alcuni importanti settori il caro-energia si sta traducendo in un forte incremento di costi per le forniture con conseguente erosione dei margini operativi. Prenderanno parte ai lavori Aurelio Regina Presidente del Gruppo Tecnico Energia Confindustria che parlerà dell'evoluzione dei prezzi di energia elettrica e gas e delle proposte di Confindustria; mentre le principali criticità dell'attuale scenario economico saranno illustrate da Alessandro Fontana direttore del Centro Studi Confindustria. L'introduzione ai lavori è affidata ad Angelo Camilli presidente di Unindustria, mentre modererà i lavori Miriam Diurni presidente di Unindustria Frosinone.Roma, sede Unindustria, via Noale 206 (ore 15) (Rer)