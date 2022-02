Business news: analisti Banca centrale Messico, inflazione 2022 ancora oltre limite 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico potrebbe chiudere il 2022 con una crescita dei prezzi al consumo pari al 4,42 per cento e un incremento del prodotto interno lordo del 2,27 per cento su anno. È quanto stimano gli analisti del settore privato nel consueto rapporto mensile compilato dalla Banca centrale (Banxico). Il pronostico sull'inflazione, il sesto consecutivo al rialzo dopo il 3,7 per cento di luglio 2021, spingerebbe per sul secondo anno il Paese fuori dai limiti obiettivo fissati dalla Banxico, il 3 per cento annuo, con una possibile variazione di un punto percentuale in più e in meno. Quanto al pil, il 2,27 per cento ipotizzato dal panel degli esperti a gennaio, risulta in calo rispetto al 2,79 per cento di dicembre e novembre, e il tasso di possibile crescita più contenuto tra quelli elaborati negli ultimi dodici mesi. (Mec)