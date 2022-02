Perù: crisi governo, per presidente Castillo giornata di incontri dopo dimissioni Valer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha ricevuto oggi il deputato di Azione popolare Edwin Martínez. Quest’ultimo, parlando con la stampa prima di entrare al Palazzo del governo, ha precisato di non essersi recato al colloquio in rappresentanza del suo partito. Il Capo di Stato ha incontrato anche il ministro del Commercio estero e del turismo, Roberto Sanchez, che non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. Gli incontri odierni seguono l’annuncio di un nuovo esecutivo, il terzo in sei mesi, dopo le dimissioni di Hector Valer da presidente del Consiglio dei ministri. Valer ha tenuto una conferenza stampa ieri in cui ha dichiarato la sua resa a quello che ha definito un attacco mediatico da parte di un gruppo di giornali “legato all’estrema destra”. Valer ha detto di lasciare l’incarico per potersi difendere dalle “false accuse” nei suoi confronti e “combattere e citare in giudizio” le persone che hanno colpito il suo onore. Valer è stato accusato di violenze domestiche: nei giorni scorsi il quotidiano “El Comercio” ha dato notizia di un ordine di un tribunale risalente al 2017 su misure di protezione per la moglie di Valer, Ana Maria Montoya, e la figlia Catherine Valer. (segue) (Brb)