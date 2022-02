Perù: crisi governo, per presidente Castillo giornata di incontri dopo dimissioni Valer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castillo ha annunciato ieri una “ricomposizione” del governo per permettere al Paese di uscire da un clima di “incertezza permanente”. “Ho preso la decisione di ricomporre il gabinetto ministeriale, e questi cambi si faranno tenendo presente l’apertura alle forze politiche, accademiche e professionali del Paese, e che, al di là del modo di pensare o delle ideologie, dobbiamo puntare a servire nel modo migliore il cittadino che lotta giorno dopo giorno, l'imprenditore che è motore del Paese e delle sorelle e fratelli del Perù più profondo”, ha dichiarato Castillo in un messaggio alla nazione. Il capo dello Stato non si è espresso sulle accuse di violenze al primo ministro, limitandosi a dire che “è necessario che tutti portino avanti la lotta contro la violenza sulle donne”. (Brb)