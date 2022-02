© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEPresentazione del "Banco Farmaceutico" che si tiene dall'8 al 14 febbraio. Intervengono l'assessore comunale a welfare e salute Lamberto Bertolè, il presidente dell'associazione Banco Farmaceutico Milano onlus Giuliano Salvioni e la presidente di Federfarma Lombardia, Anna Rosa Racca.Palazzo Marino, Sala stampa Franco Brigida, Piazza della Scala, 2 (ore 11)Commissione Consiliare Cultura. Ordine del giorno: Comunicazione e cultura. Ripartenza della città. Sono previsti gli interventi dell'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, e l'incaricato del Sindaco per la Comunicazione, Marco Pogliani.diretta streaming (ore 13 -14:30)Si riunisce il Consiglio comunale.Diretta streaming (ore 16:30)REGIONEIl presidente del Consiglio regionale Alessandro fermi partecipa al convegno “Cyberbullismo e uso consapevole del web” in occasione della giornata mondiale per la sicurezza in rete. Partecipano anche gli assessori regionali Alessandra Locatelli (solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità), Riccardo De Corato (sicurezza, immigrazione e polizia locale) Stefano Bolognini (giovani e comunicazione), la presidente del Corecom Marianna Sala eil garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia, Riccardo Bettiga.Palazzo Pirelli, auditorium Giorgio Gaber, via Fabio Filzi, 22 (ore 9:30)L'assessore regionale alla solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli partecipa alla presentazione di AUTAcademy nuovo progetto nel campo della ristorazione per favorire l'inclusione sociale e promuovere l'integrazione lavorativa di soggetti autistici.Palazzo Confalonieri, Sala Giunta, piazza Confalonieri, 5 Cinisello Balsamo/Mi (ore 10)L'assessore alla solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità della Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, visita il centro antiviolenza “Telefono Donna” di Como per poi incontrare l'assessore comunale alle pari opportunità Elena Negretti e le associazioni del territorio per parlare di progetti di parità di genere.Via Giuseppe Ferrari, 9 Como (ore 14)VARIEPresidio S.I. Cobas contro il divieto della Questura alla manifestazione di protesta contro l'umento gli organici delle “forze dell’ordine” impegnate su Milano.Piazza San Babila (ore 10)Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese partecipa al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.Prefettura, Corso Monforte, 31 (ore 11)Il sindaco Davide Galimberti partecipa alla presentazione della XXII Giornata di raccolta del farmaco. Partecipano anche il presidente di Federfarma Varese Luigi Zocchi, e il direttore sanitario della Fondazione Renato Piatti, Simona Bassani.Palazzo Estense, Sala Matrimoni, Via Luigi Sacco, 5 (ore 12:30)Il vice ministro alle infrastrutture e mobilità sostenibile Alessandro Morelli incontra gli amministratori locali e visita i cantieri della bretella autostradale in Val Trompia. Al centro del vertice le prospettive di crescita infrastrutturale del territorio.Palazzo Municipale, Piazza Paolo VI, 1, Concesio/Bs (ore 15)La Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi organizza il webinar "La valutazione delle performance in ottica di simbiosi industriale". Focus su economia circolare e sviluppo sostenibile.Diretta streaming (ore 15 – 17:30)Fondazione Ambrosianeum presenta il libro “Salvare il futuro: dall'Homo Hybris all'Homo Pathos". Partecipano l'autore Marco Manzoni, il presidente della Fondazione Marco Garzonio e l'economista d'impresa Marco Vitale.Diretta streaming (ore 18) (Rem)