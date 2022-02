Argentina: Fernandez, Nuova via della seta “eccellente notizia” e su Fmi “progressi cruciali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato come “una notizia eccellente” l’adesione del Paese alla Nuova via della seta, l’iniziativa di connettività promossa dalla Cina. “Il nostro Paese otterrà più di 23 miliardi di dollari da investimenti cinesi per opere e progetti”, ha scritto su Twitter, definendo “cordiale, amichevole e fruttuoso” l’incontro avuto oggi a Pechino con l’omologo cinese, Xi Jinping. “Accolgo con favore il forte sostegno cinese agli sforzi dell’Argentina per preservare la stabilità economica e finanziaria”, ha aggiunto Fernandez. “La decisione della Cina di incoraggiare un maggiore uso delle valute nazionali nel commercio e negli investimenti e di sostenere la richiesta dell’Argentina di una revisione della politica delle maggiorazioni del Fondo monetario internazionale sono progressi cruciali”, ha spiegato il leader di Buenos Aires. (Abu)