Ucraina: ministro Esteri Kuleba, cittadini non credano a "previsioni apocalittiche"

- Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, chiede ai cittadini di non prestare attenzione all'allarmismo diffuso in questi giorni circa la situazione di sicurezza alle frontiere del Paese. "Non credete alle previsioni apocalittiche. Capitali diverse presentano scenari diversi, ma l'Ucraina è pronta a qualsiasi sviluppo. Oggi l'Ucraina ha un forte esercito, un sostegno internazionale senza precedenti e la fiducia degli ucraini nel loro Paese. Questo nemico dovrebbe aver paura di noi", ha scritto Kuleba su Twitter. (Rum)