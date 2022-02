Difesa: Polonia, atterrato a Jasionka secondo aereo con soldati Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In giornata è atterrato all'aeroporto polacco di Jasionka vicino a Rzeszów, un altro aereo con soldati della 82ma divisione aviotrasportata Usa. Le truppe statunitensi saranno di stanza in Polonia. "Questa è la migliore risposta alle minacce che colpiscono il fianco orientale della Nato", ha affermato il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak. L'arrivo dei militari Usa, il secondo nel fine settimana, porta in Polonia dei soldati che hanno già effettuato esercitazioni con le truppe locali. “Si sono esercitati insieme molte volte e hanno partecipato a missioni in molti Paesi”, ha ricordato il ministro. "Siamo più forti insieme", ha aggiunto Blaszczak. I soldati "opereranno nella parte sud-orientale della Polonia", ha aggiunto il ministro. (segue) (Vap)