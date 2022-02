Spagna: Sanchez, durante voto riforma del lavoro è emerso "il vero volto della destra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il voto sulla riforma del lavoro al Congresso dei Deputati spagnolo è emerso, "il vero volto" di una destra che "delegittima il voto democratico in Parlamento" e vota contro gli interessi del Paese. Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, nel corso di un evento elettorale a Leon. Il premier ha sottolineato che la riforma del lavoro è "un inno alla crescita e all'intesa che consoliderà la creazione di posti di lavoro dignitosi" e che, come ha sottolineato, ha già dato i suoi primi frutti con un aumento del 92 per cento del numero di contratti a tempo indeterminato nel primo mese di validità. Sanchez ha ringraziato i sindacati, i partiti e "tutti coloro che hanno reso possibile la riforma del lavoro" per il loro voto favorevole perché questo, ha sottolineato, "è un successo collettivo". D'altra parte, il primo ministro si è rammaricato che durante la votazione si sia visto "il vero volto di una destra che imbianca i voltagabbana, delegittima il voto democratico in Parlamento e vota contro un buon accordo per la Spagna". (Spm)