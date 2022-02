Milano: Maullu (Fd'I), necessaria "tolleranza zero", maggioranza si assuma responsabilità di una città sempre più insicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenta aggressione a un'anziana novantenne da parte di uno dei tanti sbandati che hanno ormai cannibalizzato piazza Oberdan e Porta Venezia, ci riporta alla triste realtà di una Milano che non può nascondere il disagio e l’illegalità ormai palese in gran parte de suo territorio. Lo afferma in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Stefano Maullu. "Troppi - prosegue Maullu - gli episodi dove delinquenti e balordi spesso extracomunitari hanno costituito delle vere e proprie zone franche, quindi accade che una donna anziana possa essere aggredita in pieno giorno da parte di uno dei tanti balordi senza fissa dimora che bivaccano in centro". Maullu ribadisce la necessità di una politica di "tolleranza zero". "La maggioranza che governa Milano si deve assumere le proprie responsabilità in particolare nei confronti dei più deboli che sono abbandonati in una città sempre più insicura servono presidi fissi e espulsioni dei soggetti che nonostante i fogli di via non abbandonano la città e la nazione. Tutta la nostra solidarietà alla vittima, gravissima in ospedale, e alla sua famiglia", conclude il coordinatore cittadino. (Com)