Israele-Turchia: Herzog augura pronta guarigione a Erdogan, possibile incontro "presto"

- Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha parlato questa sera con l'omologo della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, a cui ha augurato buona salute e una pronta guarigione dal Covid-19. Secondo quanto riferiscono i media israeliani, Erdogan ha ringraziato Herzog per la sua preoccupazione per il suo benessere. Nella loro conversazione, i due leader hanno anche discusso della possibilità di incontrarsi presto. La scorsa settimana Erdogan ha annunciato la visita di Herzog in Turchia per metà marzo. Tuttavia, prima della telefonata odierna, da parte israeliana non era stato né confermato né smentito un imminente incontro. (Res)