Repubblica Ceca: presidente Zeman smentisce presenza agenti russi su siti esplosioni di Vrbetice

- Il Servizio di sicurezza della Repubblica Ceca non ha prove che agenti dell'intelligence russa siano entrati nei depositi di munizioni a Vrbetice, dove si sono verificate delle esplosioni nel 2014. Lo ha affermato oggi in un'intervista all'emittente "Cnn Prima News" il presidente ceco Milos Zeman. "Il Servizio di informazione sulla sicurezza non ha prove o testimoni per affermare che agenti russi si trovassero nel territorio dei depositi a Vrbetice", ha affermato il capo dello Stato. Zeman ha smentito le ricostruzioni delle autorità di Praga, che nell'aprile scorso hanno accusato la Russia di coinvolgimento nelle esplosioni nel deposito di munizioni nel villaggio di Vrbetice, che hanno provocato due morti. Successivamente la Repubblica Ceca ha espulso 18 diplomatici russi, con conseguente adozione di misure reciproche da parte delle autorità di Mosca. (Vap)