Roma: Cicculli-Luparelli (Sce), 3 giorni intensa e ricchissima, stiamo nella giusta direzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Grazie agli eletti e alle elette che hanno animato i territori, alle associazioni che hanno partecipato, grazie ad Andrea catarci, Claudia Pratelli, Marilena Grassadonia, Amedeo Ciaccheri e al sindaco di Roma con cui riusciremo a migliorare la città senza lasciare indietro nessuno. Riiavvicinare la politica alla gente e restituire fiducia sono i passi fondamentali che dobbiamo compiere dare impulso all’azione di governo. Quello che è avvenuto in questi giorni, oltre a riempirci di soddisfazione e speranza, testimonia che stiamo andando in quella direzione", concludono. (Com)