Israele: Fmi, il Paese ha resistito "eccezionalmente bene" alla pandemia

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha affermato che Israele ha resistito alla pandemia di Covid-19 "eccezionalmente bene", con una campagna di vaccinazione rapida ed efficiente e un'economia in rapida ripresa, ma ha comunque affrontato rischi "significativi" per le sue prospettive per il 2022, come l'impennata dei prezzi delle case. E' quanto si legge in un rapporto pubblicato oggi dall'Fmi. La "campagna di vaccinazione ha rafforzato la fiducia e ha contribuito a mitigare l'impatto della pandemia di fronte a nuove varianti virulente", mentre il governo ha intrapreso un'iniziativa "pronta e ampia" di sostegno a famiglie e imprese e le "misure monetarie e prudenziali della Banca d'Israele hanno fornito liquidità, mantenuto il flusso del credito e impedito un indebito inasprimento delle condizioni finanziarie". Dopo una flessione relativamente lieve nel 2020, l'economia israeliana si è ripresa fortemente nel 2021 con un Pil reale che ha superato il livello pre-pandemia e con una crescita di circa il 6,5 per cento l'anno scorso. "Il rimbalzo è stato più forte che in altre economie avanzate", ha riferito l'istituto finanziario. A guidare la riprese, secondo l'Fmi, l'industria tecnologica israeliana. (segue) (Res)