Israele: Fmi, il Paese ha resistito "eccezionalmente bene" alla pandemia (2)

- L'inflazione, nel frattempo, "è aumentata a causa di fattori globali e di un rimbalzo della domanda interna", sebbene sia rimasta all'interno dell'obiettivo della Banca d'Israele. La banca centrale ha dichiarato il mese scorso che l'inflazione era prevista al 2,4 per cento nel 2021 e le aspettative per il 2022 a medio e lungo termine rientrano nell'obiettivo annuale dell'1-3 per cento. Secondo il rapporto dell'Fmi, la ripresa economica di Israele "si prevede che si solidifichi nel 2022" con una crescita "sostenuta da forti consumi privati, investimenti ed esportazioni nette" e l'inflazione è destinata a diminuire a medio termine. Allo stesso tempo, Israele dovrà affrontare sfide di vecchia data, come la partecipazione globale alla forza lavoro, dove alcune comunità non partecipano o lo fanno in numero limitato; la bassa produttività, guidata dalla disparità tra il settore tecnologico e i settori più tradizionali; e una carenza di capitale umano, in particolare nel settore tecnologico. (segue) (Res)