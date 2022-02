Francia: Macron prima della visita a Mosca, necessario capire i timori della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron è ottimista sul fatto di poter ottenere riduzione dell'escalation sull'Ucraina nel corso del suo confronto a Mosca con l'omologo russo Vladimir Putin di domani. Il capo dello Stato francese ritiene però che i Paesi occidentali potrebbero dover fare concessioni al Cremlino. In un'intervista al "Journal du Dimanche" rilasciata prima della sua partenza per la Russia, Macron ha minimizzato le possibilità che la vera ambizione strategica di Putin sia quella di occupare l'Ucraina, spiegando inoltre di aver compreso la necessità di Mosca di difendere i suoi interessi di sicurezza. “L'intensità del dialogo che abbiamo avuto con la Russia e questa visita a Mosca" potrebbero impedire un'operazione militare. "Quindi discuteremo i termini della de-escalation", ha detto Macron. “Sono sempre stato coinvolto in un dialogo approfondito con il presidente Putin e la nostra responsabilità è costruire soluzioni di portata storica”, ha aggiunto. "L'obiettivo geopolitico della Russia oggi non è chiaramente l'Ucraina, ma chiarire le regole di convivenza con Nato e Ue", ha affermato il presidente francese, rilevando come Mosca abbia il diritto di cercare di negoziare alcune garanzie di sicurezza. "La sicurezza e la sovranità dell'Ucraina o di qualsiasi altro Stato europeo non possono essere oggetto di compromesso, mentre è anche legittimo che la Russia ponga la questione della propria sicurezza", ha detto Macron. (segue) (Frp)