Fiumicino: Califano (Pd), auguri a Giampaolo Nardozi nuovo segretario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Al tempo stesso ringrazio per il lavoro svolto il segretario uscente Luigi Giordano. Il Partito democratico in Italia ha dimostrato fin dalla sua nascita di essere non solo la casa di tutti i riformisti progressisti ma anche una struttura democratica organizzata dal basso. Capace di mettere al centro della propria agenda politica il bene comune attraverso il confronto e la discussione partendo proprio dai territori", spiega ancora. (segue) (Com)