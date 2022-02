Ucraina: cancelliere Scholz, Germania non fornirà armamenti letali a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non fornirà armamenti letali all'Ucraina. Lo ha affermato oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz, prima di partire per gli Stati Uniti. "Il governo tedesco ha intrapreso un percorso chiaro da molto tempo: non forniamo mai armamenti letali alle nazioni in contesti regionali di crisi e non le forniremo all'Ucraina", ha detto Scholz all'emittente "Ard". "Il mio predecessore (Angela Merkel) si è impegnato in questa direzione, una scelta corretta e che resterà tale", ha sottolineato il cancelliere, aggiungendo che i sondaggi d'opinione indicano che la maggior parte dei tedeschi condivide la posizione del governo su questo argomento. (Geb)