Emirati-Usa: capo Centcom ad Abu Dhabi, Washington "partner affidabile"

- Il capo del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), generale Kenneth F. McKenzie, è arrivato oggi negli Emirati Arabi Uniti, dopo le recenti misure annunciate dal Pentagono per aiutare a rafforzare la difesa di Abu Dhabi dopo gli attacchi dei ribelli filo-iraniani Houthi. "Lo scopo della mia visita è la certezza e assicurarmi che sappiano che siamo un partner affidabile", ha affermato l'alto ufficiale statunitense che incontrerà i vertici emiratini. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, McKenzie proporrà un piano per migliorare la condivisione delle informazioni sulla difesa aerea e ascolterà le richieste di assistenza di cui gli Emirati potrebbero aver bisogno. La scorsa settimana, il Pentagono ha annunciato l'invio del cacciatorpediniere Uss Cole e di uno squadrone di caccia F-22 negli Emirati Arabi Uniti. Il capo del Centcom è intervenuto sui recenti attacchi compiuti dagli Houthi contro gli Emirati. "L'attrezzatura che stanno lanciando è certamente iraniana", ha detto McKenzie, chiarendo che "se l'Iran non ha approvato questo specifico attacco, ne è sicuramente moralmente responsabile". Le truppe statunitensi di stanza presso la base aerea di Al Dhafra, negli Emirati, hanno lanciato missili Patriot per intercettare i missili lanciati dagli Houthi in almeno due occasioni nelle ultime settimane. (Res)