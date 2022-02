Iv: ufficio stampa Renzi, sue attività professionali lecite e trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività professionali di Matteo Renzi "sono lecite, trasparenti e ogni centesimo che egli riceve per queste viene inserito nella dichiarazione dei redditi che per un parlamentare è pubblica". Lo riferisce l'ufficio stampa del leader di Iv, Matteo Renzi, che ribadisce come si tratti "di attività perfettamente legali". "Illegale - prosegue - è invece la pubblicazione di questo materiale che esce scientificamente da uffici pubblici e arriva di volta in volta in redazioni diverse, come successo anche oggi, con l’unico obiettivo di attaccare mediaticamente il senatore Renzi. Le attività del senatore Renzi sono tutte legali. La violazione del segreto istruttorio, del segreto bancario, della privacy sono invece illegali", conclude.(Rin)