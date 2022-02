Ucraina: ministra Esteri britannica, false le affermazioni della Russia che negano piani di invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni della Russia di non aver pianificato l'invasione della Russia "sono false". Lo ha affermato la ministra degli Esteri britannico Liz Truss, spiegando che il Regno Unito e gli alleati sono decisi ad "aumentare i costi" per Mosca in caso di azioni aggressive verso Kiev. Truss ha rilevato come siano evidenti i russi di sovvertire l'ordine e minacciare l'Ucraina. "Le azioni della Russia mostrano che le loro affermazioni di non avere piani di invasione sono false", ha detto Truss. "Noi e i nostri alleati siamo uniti a sostegno dell'Ucraina e determinati nell'aumentare i costi per la Russia se intraprenderanno ulteriori azioni".(Rel)