Algeria: elezioni in Senato, il Fronte di liberazione nazionale ottiene più seggi

- Il Fronte di liberazione nazionale (Fln) ha ottenuto il maggior numero di seggi, 26, alle elezioni per la ripartizione dei senatori all'interno del Consiglio della nazione, la camera alta (Senato) del parlamento bicamerale algerino. Lo ha annunciato oggi il presidente dell'Autorità nazionale indipendente per le elezioni (Anie), Mohamed Charfi, all'indomani del voto per eleggere i 68 nuovi funzionari che dovranno entrare a far parte del Consiglio della nazione, diventando senatori, mentre altri 34 saranno nominati dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, come sancito dalla Costituzione. L'Fln, storico partito erede del movimento rivoluzionario che condusse la guerra d’indipendenza algerina, è in testa alle preferenze dei circa 7.150 funzionari municipali e dipartimentali chiamati al voto nelle 58 wilaya - le circoscrizioni amministrative di primo livello in cui è diviso il Paese, definibili province. (segue) (Ala)