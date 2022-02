Milano: De Corato, Granelli ha annunciato sequestri di merce rubata nei mercati, ma oggi abusivi ancora in viale Molise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nella zona di viale Molise e viale Puglie è andato in scena il solito suk con ambulanti abusivi che espongono per la maggior parte merce rubata o di dubbia provenienza. In settimana l'assessore Granelli ha annunciato con grande clamore alcune operazioni della polizia locale nei mercati con il sequestro di merce rubata o contraffatta, in particolar modo nei quartieri Giambellino e San Siro. Lo comunica in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato. "Si tratta di ordinaria amministrazione, non certo di azioni da pubblicizzare! E guarda un po', l'annonaria non interviene oggi – come ogni domenica - in quella che è una vera e propria fiera dell'illegalità nei mercatini degli ambulanti abusivi di viale Puglie-Molise e dintorni", conclude De Corato.(Com)