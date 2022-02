Cultura: Libano, consegnati all'Iraq 337 manufatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cultura libanese ha consegnato all'Iraq 337 antichi manufatti, esposti per anni in un museo libanese. Gli oggetti sono stati restituiti dal ministro della Cultura, Mohammed Murtada, all'ambasciatore dell'Iraq in Libano, Haidar Shyaa al Barrak, durante una cerimonia tenutasi presso il Museo nazionale a Beirut. "Celebriamo la consegna di 337 manufatti che appartengono a diverse epoche di civiltà in Mesopotamia", ha detto durante la cerimonia il diplomatico. Molte delle antichità dell'Iraq sono state saccheggiate durante i decenni di guerra e instabilità del Paese. (Res)