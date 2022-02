Israele: diplomazia, ruolo del Paese nell'Unione africana è nell'interesse di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo di Paese osservatore all'interno dell'Unione africana "è un chiaro interesse per tutti noi, per Israele, per l'Unione africana e per i membri dell'Unione". E' quanto si legge in una nota diramata dal ministero degli Esteri israeliano, in seguito alla decisione dei Paesi membri dell'Ua di sospendere il dibattito sullo status di Israele, che lo scorso luglio è diventato Paese osservatore. Gli Stati membri hanno deciso di istituire una commissione per esaminare il caso, che ha provocato notevole malcontento. Lo status di osservatore "faciliterà una maggiore cooperazione tra Israele e i Paesi africani", afferma il ministero degli Esteri in una nota. "Israele attribuisce grande importanza all'ampliamento del dialogo e della cooperazione con l'Unione africana in linea con i cambiamenti in Medio Oriente e la considera un'importante espressione delle nostre attività condivise per la prossima generazione del continente", chiarisce la diplomazia. In precedenza, alcuni media avevano riferito della sospensione dello status di osservatore a Israele, mentre invece è stato sospeso il dibattito sulla questione. Il voto è stato rinviato al prossimo anno. (Res)