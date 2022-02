Cina-Argentina: Fernandez visita centro tecnologico Huawei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proveniente dalla Russia, Fernandez è giunto in Cina per partecipare, venerdì 4 febbraio, alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali. Oggi l’appuntamento più importante: l’incontro con l’omologo cinese Xi Jinping, culminato con la firma di una dichiarazione congiunta per l’approfondimento del partenariato strategico globale, del memorandum d’intesa sulla Nuova via della seta e di una serie di documenti di cooperazione. Gli accordi valgono 23,7 miliardi di dollari sotto forma di investimenti cinesi per opere e progetti. Nella dichiarazione, inoltre, viene confermato l’accordo per lo scambio di valute. Conclusi i suoi impegni ufficiali, Fernandez partirà alla volta di Bridgetown, capitale di Barbados. (Cip)