Egitto: revocata la cittadinanza a uomo condannato per spionaggio

- Il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, ha emesso una decisione che approva la revoca della cittadinanza egiziana a Mohamed Essam Ghoneim al Attar, che era stato naturalizzato dalle autorità del Canada senza il via libera delle autorità del Cairo. Lo riferisce la Gazzetta ufficiale. Nel 2007, la Corte suprema per la sicurezza dello Stato al Cairo ha condannato Al Attar a 15 anni di carcere con l'accusa di spionaggio per conto di Israele. Le autorità egiziane hanno accusato Al Attar di aver ricevuto 56.000 dollari per spiare i copti egiziani all'estero mentre si trovava in Turchia e in Canada. Al Attar è tornato in Canada lo scorso gennaio, dopo aver scontato l'intero periodo della sua pena detentiva. (Cae)