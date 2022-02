Covid: assessore Lazio, appello a vaccinazione, virus subdolo e può fare tanto male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da remoto e in isolamento voglio ricordare l’importanza della vaccinazione per coloro che ancora non l’avessero fatta. Non perdere tempo il virus è subdolo e senza vaccino può fare tanto male". Così l'assessore alla Sanità della Regioen Lazio Alessio D'Amato al termine dall'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù presieduta da remoto e in isolamento. (Rer)