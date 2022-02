Scuola: Fratoianni, ascoltare gli studenti senza prenderli in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedo che negli ultimi giorni si intensificano le prese di posizione nella maggioranza a favore dell'ascolto delle istanze degli studenti del nostro Paese. Ci sono volute però le manganellate e 100mila ragazzi in piazza." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Ora perfino il ministro dell'istruzione dice - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - che bisogna ascoltare i ragazzi. Ma non poteva farlo prima di decidere sull'esame di maturità? Sono mesi che gli studenti chiedevano di essere ascoltati". "Ora l'importante - conclude Fratoianni - è che non li prendano in giro." (Com)