Spagna: leader Popolari Casado, governo ha "imbrogliato" su riforma lavoro

- Il leader del Partito popolare spagnolo, Pablo Casado, ha accusato il governo del Partito socialista operaio e Unidas Podemos di "imbrogliare" e "distorcere la sovranità nazionale" per portare avanti la riforma del lavoro al Congresso. Durante una manifestazione elettorale a Palencia insieme al presidente del PP in Castilla y Leon e al candidato del partito per le Cortes della regione, Alfonso Fernández Manueco, Casado ha fatto riferimento al voto sulla riforma del lavoro di questa settimana, che per errore di un deputato popolare, è andato avanti al Congresso, dando vita, a suo avviso, a una "crisi istituzionale" come "non era mai accaduta prima, nemmeno ai tempi dei socialisti più spendaccioni". Secondo Casado quello che è successo questa settimana con le votazioni sulla riforma del lavoro è "il sintomo della distruzione istituzionale dovuta al governo Sanchez". Secondo il leader popolare, l'approvazione al Congresso della riforma del lavoro avrà delle conseguenze. Il primo è dimostrare il "grande fallimento" del governo Sánchez, poiché "è andata avanti una norma che, in realtà, ha più 'no' che 'sì', quindi la riforma "nasce morta, delegittimata". La seconda questione emersa è che "Sánchez è tossico", perché "ogni parte che tocca finisce per avere problemi". (Spm)