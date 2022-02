Roma: Sce, tre giorni "TrasformAzioni" successo di partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminata la manifestazione "TrasformAzioni", la 3 giorni di mobilitazione di Sinistra civica ecologista Roma in occasione dei primi 100 giorni di governo con il sindaco Roberto Gualtieri. "Centinaia di persone coinvolte in ogni municipio della città. Abbiamo iniziato i lavori venerdì con una conferenza stampa in Campidoglio, presentando i risultati di un'indagine demoscopica, un focus di approfondimento per conoscere le tematiche che stanno più a cuore ai nostri concittadini e su cui investire le prossime settimane di lavoro in Campidoglio", si legge in una nota. (segue) (Com)