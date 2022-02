Usa: Blinken ribadisce impegno contro mutilazioni genitali femminili e violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili gli Stati Uniti ribadiscono il loro impegno per porre fine a questa grave violazione dei diritti umani. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un comunicato. Blinken ha sottolineato che l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile non sono realizzabili se non si combatte la violenza di genere, comprendente anche le mutilazioni genitali, e ha annunciato che quest’anno sarà presentato il primo piano d’azione nazionale per porre fine alla violenza di genere. Sarà aggiornata, inoltre, la strategia statunitense del 2016 per la prevenzione e la risposta su scala globale. Il segretario di Stato Usa ha evidenziato i progressi compiuti negli ultimi trent’anni – oggi, secondo la nota, le ragazze hanno un terzo di probabilità in meno di essere soggette a mutilazioni – ma occorre intensificare gli sforzi per raggiungere l’obiettivo dell’Onu di eliminare tali pratiche entro il 2030. Il comunicato ricorda che nel gennaio del 2021 è entrata in vigore la legge Strengthening the Opposition to Female Genital Mutilation Act e che a dicembre gli Stati Uniti hanno ospitato la conferenza dei donatori del programma congiunto del Fondo per la popolazione e del Fondo per l’infanzia delle Nazioni Unite (Unfpa-Unicef) contro le mutilazioni genitali femminili.(Nys)