- Secondo il quotidiano bollettino sulla diffusione del Covid diramato da Regione Lombardia sono 8.370 i nuovi positivi, su 106.556 tamponi effettuati (7,8 per cento). Calano i ricoverati in terapia intensiva, 213, uno meno di ieri, così come quelli negli altri reparti, -74 rispetto a ieri, per un totale di 2.582. In aumento i decessi, che oggi segnano quota 74.(Com)