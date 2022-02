© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca "rende onore" alla regina britannica Elisabetta II "in occasione del suo Giubileo di platino". Lo si legge in un tweet dell'amministrazione presidenziale Usa. Nel corso degli ultimi 70 anni, Elisabetta "ha rafforzato i legami di amicizia, ideali condivisi, fede nella democrazia che uniscono per sempre i nostri Paesi", si legge nel tweet. (Nys)