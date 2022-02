Covid: a Milano 2.440 nuovi positivi, 1.253 a Brescia e 776 a Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Secondo il quotidiano bollettino sulla diffusione del Covid diffuso da Regione Lombardia sono 2.440 i nuovi positivi in provincia di Milano, di cui 990 solo in città. Brescia registra 1.253 nuovi casi, Bergamo 776 e Varese 727. Di seguito il resoconto delle restanti provincie: Monza e Brianza 683; Mantova 455; Pavia 447; Como 403; Cremona 334; Lecco 240; Lodi 205; Sondrio 155. (Com)