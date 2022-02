Ucraina: Lukashenko, Bielorussia sarà a fianco della Russia in caso di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia risponderà in caso di provocazioni da parte dell'Ucraina, e combatterà a fianco della Russia in caso di guerra nel Donbass. Lo ha affermato oggi il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, nel corso di un'intervista ripresa dall'emittente russa "Roosija-1". Pur escludendo il rischio di un conflitto in Europa a breve, Lukashenko ha rilevato come gli Stati Uniti stiano spingendo le autorità di Kiev a forzare un'azione militare. La Russia e la Bielorussia hanno marcato "una linea rossa" per evitare qualsiasi scontro, e che dunque sono pronte a dare una risposta congiunta nel caso vengano superati i limiti stabiliti. Una eventuale escalation porterà in ogni caso Minsk a sospendere l'esportazione di combustibili, lubrificanti e elettricità all'Ucraina. (Rum)